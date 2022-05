WhatsApp lancia nuovo servizio: funzione chat cliente-azienda (Di domenica 22 maggio 2022) WhatsApp sta lanciando un nuovo servizio per le aziende per comunicare direttamente con i propri clienti. Il sistema di messaggistica è una delle numerose piattaforme in cui Meta ha lanciato funzionalità più incentrate sullo shopping. Lo riporta la Bbc spiegando che il software basato su cloud che consente alle app di comunicare tra loro, aprirà WhatsApp a più aziende e sarà gratuito per le aziende più piccole. L'amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg ha affermato che lo sviluppo aiuterebbe le aziende a personalizzare la propria esperienza. "Le migliori esperienze di lavoro incontrano le persone dove sono", ha detto all'annuncio del nuovo servizio."Già più di un miliardo di utenti si connettono con un account aziendale ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 maggio 2022)stando unper le aziende per comunicare direttamente con i propri clienti. Il sistema di messaggistica è una delle numerose piattaforme in cui Meta hato funzionalità più incentrate sullo shopping. Lo riporta la Bbc spiegando che il software basato su cloud che consente alle app di comunicare tra loro, apriràa più aziende e sarà gratuito per le aziende più piccole. L'amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg ha affermato che lo sviluppo aiuterebbe le aziende a personalizzare la propria esperienza. "Le migliori esperienze di lavoro incontrano le persone dove sono", ha detto all'annuncio del."Già più di un miliardo di utenti si connettono con un accountle ...

