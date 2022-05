Kiev rivuole i combattenti del battaglione Azov ma Mosca smentisce i negoziati (Di domenica 22 maggio 2022) I negoziatori russi smentiscono di aver aperto alla possibilità di uno scambio di prigionieri tra i combattenti del battaglione Azov e l'oligarca filorusso Medvedchuk. Zelensky lega però la sorte dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) I negoziatori russi smentiscono di aver aperto alla possibilità di uno scambio di prigionieri tra idele l'oligarca filorusso Medvedchuk. Zelensky lega però la sorte dei ...

Advertising

anglotedesco : Kiev rivuole i soldati dell'Azov ma i negoziati sono in stallo - StabiaChannel : #Mondo #Ucraina, Kiev rivuole i combattenti di Azov, Mosca smentisce i negoziati LEGGI LA NEWS:… - Geronim22285766 : Ucraina, Kiev rivuole i soldati Azov. A dimostrazione che so’ tutti Nazisti! Si coprono a Vicenda!!! - infoitinterno : Kiev rivuole i militanti Azov, Mosca smentisce i negoziati per i prigionieri - fisco24_info : Ucraina, Kiev rivuole i combattenti di Azov, Mosca smentisce i negoziati: Arrivato in Ucraina il presidente polacco… -