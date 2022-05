In Afghanistan le giornaliste tv sfidano i talebani a volto scoperto (Di domenica 22 maggio 2022) Le giornaliste delle principali reti televisive afghane hanno deciso di mostrarsi in Tv a volto scoperto sfidando l'ingiunzione del governo dei talebani secondo cui entro oggi avrebbero dovuto, come tutte le donne del Paese, coprirsi anche il viso e non più solo la testa con un foulard. All'inizio di maggio, il capo supremo dei talebani ha stabilito per legge l'obbligo per le donne di coprirsi completamente in pubblico, possibilmente con il burla tradizionale, mentre finora bastava che si coprissero i capelli. Il ministero della promozione della virtu' e della prevenzione del vizio aveva ordinato che anche le donne che appaiono in televisione si conformassero a tale obbligo entro oggi; ma le giornaliste dei canali TOLOnews, Shamshad TV e 1TV sono invece apparse sullo schermo, in ... Leggi su lastampa (Di domenica 22 maggio 2022) Ledelle principali reti televisive afghane hanno deciso di mostrarsi in Tv asfidando l'ingiunzione del governo deisecondo cui entro oggi avrebbero dovuto, come tutte le donne del Paese, coprirsi anche il viso e non più solo la testa con un foulard. All'inizio di maggio, il capo supremo deiha stabilito per legge l'obbligo per le donne di coprirsi completamente in pubblico, possibilmente con il burla tradizionale, mentre finora bastava che si coprissero i capelli. Il ministero della promozione della virtu' e della prevenzione del vizio aveva ordinato che anche le donne che appaiono in televisione si conformassero a tale obbligo entro oggi; ma ledei canali TOLOnews, Shamshad TV e 1TV sono invece apparse sullo schermo, in ...

