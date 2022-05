Golf | Tiger Woods si ritira al Pga Championship | il dolore alla gamba non gli dà tregua

Advertising

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il campione americano di golf Tiger Woods è stato costretto ad abbandonare al terzo turno il Pga… - muttinis : RT @FederGolf: ?? R3 PGA Championship Concluso il terzo giro in Oklahoma, ???? #Pereira comanda con -9. ???? #Zalatoris e ??????????????#Fitzpatrick 2… - FederGolf : ?? R3 PGA Championship Concluso il terzo giro in Oklahoma, ???? #Pereira comanda con -9. ???? #Zalatoris e ??????????????… - actarus1070 : Golf: problemi alla gamba, Woods lascia il Pga Championship Il campione americano di golf Tiger Woods è stato costr… - zazoomblog : Golf Tiger Woods costretto al ritiro al Pga Championship: dolore alla gamba non gli dà tregua - #Tiger #Woods… -

Il campione americano diWoods è stato costretto ad abbandonare al terzo turno il Pga Championship per un problema a una gamba. Lo riporta la Cnn. Era la seconda volta in quindici mesi che il campione 46enne ...In archivio il terzo giro del PGA Championship, secondo Major stagionale sul circuito maggiore. Sul percorso del Southern Hill CC di Tulsa, in Oklahoma, è il cileno Mito Pereira a comandare la ...Il campione americano di golf Tiger Woods è stato costretto ad abbandonare al terzo turno il Pga Championship per un problema a una gamba. Lo riporta la Cnn. Era la seconda volta in quindici mesi che ...Il campione americano di golf Tiger Woods è stato costretto ad abbandonare al terzo turno il Pga Championship per un problema a una gamba. Lo riporta la Cnn.