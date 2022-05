Gazzetta: Mertens si chiede se il milione di ingaggio proposto dal Napoli sia un modo per scaricarlo (Di domenica 22 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport torna a scrivere di Mertens, il cui rinnovo con il Napoli non è scontato. La rosea punta il dito sull’ingaggio proposto al belga, di circa un milione. Sarebbe un terzo di quanto ha guadagnato finora. E’ una proposta o un modo di scaricarlo? “Ma per il belga il rinnovo non è così scontato come aveva fatto apparire lo stesso presidente il mese scorso. Perché se si parla di un ingaggio intorno al milione, in pratica un quarto di quanto ha guadagnato finora, lo stesso Ciro riflette se è davvero una proposta o una maniera per scaricarlo. Vedremo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Ladello Sport torna a scrivere di, il cui rinnovo con ilnon è scontato. La rosea punta il dito sull’al belga, di circa un. Sarebbe un terzo di quanto ha guadagnato finora. E’ una proposta o undi? “Ma per il belga il rinnovo non è così scontato come aveva fatto apparire lo stesso presidente il mese scorso. Perché se si parla di unintorno al, in pratica un quarto di quanto ha guadagnato finora, lo stesso Ciro riflette se è davvero una proposta o una maniera per. Vedremo”. L'articolo ilsta.

