Fiorentina, La Nazione: “Europa per la viola, che brutta Juve” (Di domenica 22 maggio 2022) Fiorentina, LA Nazione- Come scrive il quotidiano in questione, La Nazione la squadra di Italiano la Fiorentina vola in Europa in questa stagione. Una partita davvero con un solo conduttore, la viola che ha davvero messo in grande difficoltà la Juventus. La squadra di Allegri non aveva più nulla da chiedere al campionato, ma comunque ha messo in maniera importante la sua partita sul piatto il primo tempo. La viola doveva davvero vincere per mettere una grande ipoteca sul posto in Europa che ad oggi è un grande traguardo per la squadra di Commisso, dopo tanti sforzi sul mercato e non solo. Con i gol di Duncan e Nico Gonzalez la Fiorentina ha superato 2-0 la Juventus al “Franchi”. Un successo importante ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022), LA- Come scrive il quotidiano in questione, Lala squadra di Italiano lavola inin questa stagione. Una partita davvero con un solo conduttore, lache ha davvero messo in grande difficoltà lantus. La squadra di Allegri non aveva più nulla da chiedere al campionato, ma comunque ha messo in maniera importante la sua partita sul piatto il primo tempo. Ladoveva davvero vincere per mettere una grande ipoteca sul posto inche ad oggi è un grande traguardo per la squadra di Commisso, dopo tanti sforzi sul mercato e non solo. Con i gol di Duncan e Nico Gonzalez laha superato 2-0 lantus al “Franchi”. Un successo importante ...

