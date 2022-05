Così il cambiamento climatico aumenta il rischio di spillover tra specie diverse e nuove pandemie. Lo studio su Nature (Di domenica 22 maggio 2022) Il cambiamento climatico potrebbe provocare nuove pandemie nei prossimi cinquant’anni. Lo ipotizza uno studio pubblicato su Nature. L’innalzamento delle temperature infatti potrebbe favorire il passaggio dei virus tra varie specie. Quindi i salti di specie (o spillover) potrebbero diventare più facili. Anche per Sars Cov 2, che ha innescato la pandemia di Covid 19, l’ipotesi che è arrivato agli esseri umani attraverso un ospite intermedio (un piccolo mammifero per esempio anche se allo stato non ancora identificato, ndr) infettato dai pipistrelli. In futuro però eventi come questi rischiano di essere molto più frequenti e preoccupanti. Il legame tra crisi climatica e malattie è al centro di diverse ricerche da anni. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Ilpotrebbe provocarenei prossimi cinquant’anni. Lo ipotizza unopubblicato su. L’innalzamento delle temperature infatti potrebbe favorire il passaggio dei virus tra varie. Quindi i salti di(o) potrebbero diventare più facili. Anche per Sars Cov 2, che ha innescato la pandemia di Covid 19, l’ipotesi che è arrivato agli esseri umani attraverso un ospite intermedio (un piccolo mammifero per esempio anche se allo stato non ancora identificato, ndr) infettato dai pipistrelli. In futuro però eventi come questi rischiano di essere molto più frequenti e preoccupanti. Il legame tra crisi climatica e malattie è al centro diricerche da anni. Le ...

