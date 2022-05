Battaglione Azov, "come stanno torturando i soldati della fonderia": filtrano dettagli terrificanti (Di domenica 22 maggio 2022) Una testimonianza drammatica, atroce, quella di Robert K., meno di trent'anni, militare del Battaglione Azov che racconta quel che ha visto e cosa sta vivendo in un'intervista al Corriere della Sera. "Lui ora lo stanno torturando e gli stanno strappando le unghie. Lui invece è morto. Lui è tornato come me. Di lui invece ho perso traccia da un mese. A lui invece hanno sparato cinque proiettili nella gamba", spiega mostrando un'immagine dal suo smartphone. Nell'immagine sei ragazzi in divisa: erano i suoi compagni, "è l'ultima foto che ci siamo fatti tutti insieme", spiega Robert. "Dopo aver combattuto in Donbass sono entrato in una compagnia di sicurezza privata. Poi a febbraio sono tornato con il reggimento", racconta. Chiede di non pubblicare il suo nome per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Una testimonianza drammatica, atroce, quella di Robert K., meno di trent'anni, militare delche racconta quel che ha visto e cosa sta vivendo in un'intervista al CorriereSera. "Lui ora loe glistrappando le unghie. Lui invece è morto. Lui è tornatome. Di lui invece ho perso traccia da un mese. A lui invece hanno sparato cinque proiettili nella gamba", spiega mostrando un'immagine dal suo smartphone. Nell'immagine sei ragazzi in divisa: erano i suoi compagni, "è l'ultima foto che ci siamo fatti tutti insieme", spiega Robert. "Dopo aver combattuto in Donbass sono entrato in una compagnia di sicurezza privata. Poi a febbraio sono tornato con il reggimento", racconta. Chiede di non pubblicare il suo nome per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca ha pubblicato il video della resa degli ultimi difensori ucraini nell'acciaieria. Il comandante del… - La7tv : #ottoemezzo Battaglione Azov, la rivelazione di Lucio Caracciolo: 'Alcuni comandanti hanno minacciato Zelensky' - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - CervatoEmanuela : RT @apri_la_mente: La Duma vuole considerare i soldati del battaglione Azov come truppe non regolari , quindi non soggetti alla convenzione… - Giacomo24169524 : RT @giampieromsc: #Mentana hai letto cosa scrive Rai Televideo? 'Arresi 2.439 nazisti battaglione Azov'. Nazisti. E te che dicevi 'non è… -