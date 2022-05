Women’s Champions League 2021 2022 | trionfa il Lione | sconfitto il Barcellona 3-1

Leggi su sportface

(Di sabato 21 maggio 2022) Ildomina la finale dellae sale sul tetto d’Europa. La squadra francese ha travolto ilcon un severo 3-1, mettendo già in discesa la gara nel primo tempo. Dopo appena 6?, Henry ha portato in vantaggio la sua squadra con un gol spaziale. Destro da distanza siderale che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Il raddoppio è arrivato al 23?, con Hegerberg, che ha solamente dovuto spingere in rete un cross perfetto di Bacha. Stesso scenario ma con autrici diverse al 33?, quando Hebergerg ha fatto l’assist e Malario ha appoggiato in porta la rete del 3-0. Ilè riuscita ad accorciare le distanze al 41? con Putellas, provando a scuotersi in vista dell’intervallo, dove hanno riordinato le ...