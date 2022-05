Stella del ciclismo uccisa da un’insegnante di yoga | il movente? La gelosia

(Di sabato 21 maggio 2022) Ricercata dalla polizia del Texas. La 34enne insegnante diKaitlin Armstrong è accusata di aver ucciso una delle più note cicliste di Gravel Bike degli Stati Uniti, Moriah Wilson, 25 anni. Wilson è stata trovata morta l’11 maggio scorso a casa di un’amica, nella zona est di Austin. Armstrong è scomparsa dal 13 maggio. Ildell’assassinio? La ciclista avrebbe avuto una breve relazione con il fidanzato dell’insegnate di, Colin Strickland, anche lui ciclista professionista. La vicenda la racconta il Daily Mail. La relazione tra la Wilson e Strickland sarebbe avvenuta quando lui e la Armstrong avevano deciso di “mettere in pausa” la loro relazion per un periodo di 3 mesi. Una volta tornati insieme, però, l’insegnante diha scoperto tutto. I sospetti delle forze dell’ordine si sono fatti più netti dopo ...

