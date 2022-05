Mercedes, Hamilton e Russell rincuorati: “Sfruttiamo il potenziale” (Di sabato 21 maggio 2022) La Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell è la vera e propria sorpresa del venerdì appena archiviato a Montmelò, pista che ospita il Gran Premio di Spagna. I due piloti britannici, finalmente, possono rispondere alle domande poste con un accenno di sorriso: merito di un potenziale ritrovato dalla Frecce d’Argento. Mercedes, Hamilton e Russell sono fiduciosi Ecco cosa ha detto un soddisfatto George Russell alla fine della giornata di ieri: “Sono davvero molto soddisfatto dei progressi compiuti, quindi un enorme ringraziamento va a tutti quelli che lavorano in fabbrica per non aver mollato e per aver continuato a spingere. Non siamo ancora i più veloci, ma credo che abbiamo imboccato la strada buona. È la prima volta che non abbiamo così ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Ladi Lewise Georgeè la vera e propria sorpresa del venerdì appena archiviato a Montmelò, pista che ospita il Gran Premio di Spagna. I due piloti britannici, finalmente, possono rispondere alle domande poste con un accenno di sorriso: merito di unritrovato dalla Frecce d’Argento.sono fiduciosi Ecco cosa ha detto un soddisfatto Georgealla fine della giornata di ieri: “Sono davvero molto soddisfatto dei progressi compiuti, quindi un enorme ringraziamento va a tutti quelli che lavorano in fabbrica per non aver mollato e per aver continuato a spingere. Non siamo ancora i più veloci, ma credo che abbiamo imboccato la strada buona. È la prima volta che non abbiamo così ...

