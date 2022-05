Forza Italia, entro novembre i congressi provinciali (Di sabato 21 maggio 2022) Treviglio. Silvio Berlusconi rilancia il partito e lo fa con i club della libertà e i congressi provinciali. “Nel 1994 una grande novità, decisiva per il nostro consenso, furono i club Forza Italia – ha spiegato Berlusconi -, che poi si sono voluti ribattezzare, contro il mio parere, in Club Forza Silvio. E’ un modello che dobbiamo riprendere in mano, perché dobbiamo ripetere il miracolo di allora, perché l’Italia ha bisogno di noi oggi come allora. Il club è un buon modo per avvicinare le persone che sono stanche, deluse e disgustate della politica e dei suoi riti che quindi se avvicinate e convinte a votare per il centro-destra non se la sentono di aderire a un partito politico, ma a un club si”. Così il presidente di Forza Italia ... Leggi su bergamonews (Di sabato 21 maggio 2022) Treviglio. Silvio Berlusconi rilancia il partito e lo fa con i club della libertà e i. “Nel 1994 una grande novità, decisiva per il nostro consenso, furono i club– ha spiegato Berlusconi -, che poi si sono voluti ribattezzare, contro il mio parere, in ClubSilvio. E’ un modello che dobbiamo riprendere in mano, perché dobbiamo ripetere il miracolo di allora, perché l’ha bisogno di noi oggi come allora. Il club è un buon modo per avvicinare le persone che sono stanche, deluse e disgustate della politica e dei suoi riti che quindi se avvicinate e convinte a votare per il c-destra non se la sentono di aderire a un partito politico, ma a un club si”. Così il presidente di...

