Fiorentina-Juventus 2-0 | Italiano | “Questa stagione è stata un capolavoro | ora costruiamo il futuro”

(Di sabato 21 maggio 2022) “In questo ultimo mese c’èqualche partita non bellissima, a dir la verità non potevamo sbagliarla. Tutto l’anno in quella zona di classifica, non potevamo sbagliarla stasera. Complimenti a tutta la squadra, a tutta Firenze. Traguardo straordinario, dovevamo migliorare e crescere, però così era impensabile.secondo me, abbiamo messo la ciliegina e siamo tutti felici”. Lo ha detto l’allenatore della, Vincenzo, dopo la vittoria contro lache vale la qualificazione in Conference League: “Ho visto subito che si stava costruendo qualcosa di importante, la squadra cresceva tra alti e bassi. 32 punti all’andata, 30 al ritorno, siamo stati costanti. E’ stato merito dei ragazzi, abbiamo cambiato tanto e non è facile. Abbiamo raccolto il sacrificio di tutto ...

Advertising

acffiorentina : Europa, siamo tornati! ???? Finale: Fiorentina-Juventus 2-0 ??? 2 - 0 ?? | 90' + 3' #ForzaViola #FiorentinaJuventus… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Juventus ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by SYNLAB Italia Guarda la pa… - SkySport : FIORENTINA-JUVENTUS 2-0 Risultato finale ? ? #Duncan (45+1’) ? rig. #Gonzalez (90+2’) ? SERIE A - 38^ giornata ??… - FiorentinaFR__ : RT @MatteoDovellini: Al Franchi il record stagionale di spettatori della #Fiorentina: per la sfida con la #Juventus ci sono 34.831 tifosi a… - OncemetrosES : Resultados en Europa !! DFB-Pokal ???? Friburgo 1-1 Leipzig (2-4) Serie A ???? Genoa 0-1 Bologna Atalanta 0-1 Empol… -

Laè in Conference League: batte al Franchi laper 2 - 0 (grazie ai gol di Duncan e al rigore di Gonzalez) e dopo 6 anni torna a giocare in Europa. Al triplice fischio finale di ...In Conference League ci va infatti lache supera laper 2 - 0. I bergamaschi invece perdono addirittura in casa per 0 - 1 contro l'Empoli, dopo aver sfiorato il gol in ...(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - La Fiorentina è in Conference League: batte al Franchi la Juventus per 2-0 (grazie ai gol di Duncan e al rigore ...Vincenzo Italiano, a Sky Sport, parla così dopo Fiorentina-Juve. NON SI POTEVA SBAGLIARE - "Fatto partite non bellissime ultimamente, oggi non potevamo sbagliarla. Bravi i ragazzi, complimenti a ...