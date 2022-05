Probabili formazioni Atalanta-Empoli, trentottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Atalanta-Empoli, match valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il match andrà in scena sabato 21 o domenica 22 maggio ad orario ancora da definire nel palcoscenico del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Ecco le possibili scelte dei due allenatori. Le Probabili formazioni Atalanta (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer; Pasalic, Boga; Zapata Ballottaggi: – Indisponibili: Ilicic, Toloi, Pezzella, Sportiello, Muriel Squalificati: ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Il match andrà in scena sabato 21 o domenica 22 maggio ad orario ancora da definire nel palcoscenico del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Ecco le possibili scelte dei due allenatori. Le(3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer; Pasalic, Boga; Zapata Ballottaggi: – Indisponibili: Ilicic, Toloi, Pezzella, Sportiello, Muriel Squalificati: ...

Advertising

asrsupporter : Leggo nelle probabili formazioni possibile Zalewski a sinistra e Spina a destra FUTBOL - sportli26181512 : Probabili formazioni Sassuolo-Milan: aggiornamenti: Per Dionisi, Kyriakopoulos al posto di Rogerio, per Pioli ballo… - sportli26181512 : Probabili formazioni Spezia-Napoli: aggiornamenti: Thiago Motta con Manaj unica punta, Spalletti ha in mente il tur… - sportli26181512 : Probabili formazioni Lazio-Verona: aggiornamenti: Sarri con Pedro al posto di Immobile, Tudor riabbraccia Faraoni… - sportli26181512 : Probabili formazioni Fiorentina-Juve: aggiornamenti: Italiano ha qualche dubbio in attacco, Allegri recupera McKenn… -