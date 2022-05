Perdonami | è ingiusto | il durissimo sfogo di Alba Parietti | cosa ha detto davanti a Matano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 maggio 2022) Un vero, quello dia La vita in diretta con Alberto. Si parla ancora di una vicenda molto brutta, tristissima: la storia di Tiziana Cantone, la ragazza di Napoli morta in circostanze mai del tutto chiarite diversi anni fa. Vennero diffusi in Rete alcuni suoi video molto intimi con un ragazzo. Tutto divenne virale ed è per questo motivo che la madre di Tiziana da anni sta chiedendo rispetto nei confronti della memoria di sua figlia. Lanegli studi di Rai1 dice di essere indignata. “E'quello che sta accadendo a Tiziana Cantone”, racconta. “E' assolutamentetutto questo. Peraltro il caso della morte di Tiziana è ancora aperto”. Al momento, infatti, non sono ben chiare le cause della sua morte. “L'istigazione al ...