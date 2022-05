LIVE Torino-Roma, 38a giornata di Serie A: la diretta testuale del match (Di venerdì 20 maggio 2022) Torino e Roma si apprestano a sfidarsi nell'anticipo della 38a giornata di Serie A: seguit la diretta testuale su Mediagol.it Leggi su mediagol (Di venerdì 20 maggio 2022)si apprestano a sfidarsi nell'anticipo della 38adiA: seguit lasu Mediagol.it

Advertising

forzaroma : 6' - Torino in attacco: la punizione di Lukic viene ribattuta dalla barriera della Roma #TorinoRoma 0-0 LIVE #ASRoma #SerieA - teladoiotokyo : Torino-Roma 0-0 LIVE - Inizia la partita! -: Segui LIVE Torino-Roma... - ItalyOnlineSoc1 : ??Diretta streaming ??Serie A Italiana????#TorinoRoma ??Antalyaspor vs Galatasaray Diretta streaming ??+??+??=>… - ItalyOnlineSoc1 : ??Diretta streaming ??Serie A Italiana????#TorinoRoma ??Antalyaspor vs Galatasaray Diretta streaming ??+??+??=>… - ItalyOnlineSoc1 : ??Diretta streaming ??Serie A Italiana????#TorinoRoma ??Antalyaspor vs Galatasaray Diretta streaming ??LINK IN DIRETT… -