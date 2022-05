Isola dei Famosi 2022, diciottesima puntata – Nicolas elimina dalla Palapa Mercedesz, in 4 al televoto (Di venerdì 20 maggio 2022) Nicolas - Isola dei Famosi 2022 L’Isola dei Famosi 2022 arriva alla diciottesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2022: la diretta minuto per minuto della diciottesima puntata 21.39: Breve anteprima. Ilary Blasi - Isola dei Famosi 2022 21.43: Ilary Blasi entra in studio e dà il via alla nuova puntata. Salutati gli opinionisti, si collega con i naufraghi e Alvin, che si ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 maggio 2022)deiL’deiarriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del venerdì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: la diretta minuto per minuto della21.39: Breve anteprima. Ilary Blasi -dei21.43: Ilary Blasi entra in studio e dà il via alla nuova. Salutati gli opinionisti, si collega con i naufraghi e Alvin, che si ...

