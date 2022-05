I beauty look sul terzo red carpet del Festival di Cannes 2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) La piega extra riccia di Julia Roberts e il make-up effetto natural di Anne Hathaway: questi sono soltanto alcuni dei beauty look più glamour sul terzo red carpet del Festival di Cannes 2022. Impossibile resistere al sorriso di Julia Roberts. L’attrice, icona hollywoodiana, è arrivata al Festival di Cannes 2022 indossando una creazione total black dal taglio maschile di Louis Vuitton, ma a catturare è soprattutto quel sorriso che non manca mai. Lato beauty, l’attrice ha proposto una piega ultra riccia con riga centrale, ma a colpire è soprattutto il balayage effetto ramato in perfetto trend. Lato make-up, Julia Roberts richiama il blush sulle guance con smokey eye leggero, ravvivato da sfumature ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 20 maggio 2022) La piega extra riccia di Julia Roberts e il make-up effetto natural di Anne Hathaway: questi sono soltanto alcuni deipiù glamour sulreddeldi. Impossibile resistere al sorriso di Julia Roberts. L’attrice, icona hollywoodiana, è arrivata aldiindossando una creazione total black dal taglio maschile di Louis Vuitton, ma a catturare è soprattutto quel sorriso che non manca mai. Lato, l’attrice ha proposto una piega ultra riccia con riga centrale, ma a colpire è soprattutto il balayage effetto ramato in perfetto trend. Lato make-up, Julia Roberts richiama il blush sulle guance con smokey eye leggero, ravvivato da sfumature ...

Il futuro della corona pesa tutto sulle spalle di Kate Middleton Sorrisi, sempre, a meno che l occasione non sia più severa, look impeccabili, che siano fashion o beauty, un marito che la adora e tre figli belli e simpatici, almeno da quel poco che si sa di loro: se non fosse umana, Kate Middleton si avvicinerebbe molto all ... Una meravigliosa Julia Roberts sul red carpet del Festival di Cannes ... prima del passaggio del cast di Armageddon Time di James Gray (presentato fuori concorso), con un beauty look naturale e una cascata di ricci ramati, che ci ha fatto subito tornare indietro di 30 ... Vanity Fair Italia Festival di Cannes 2022: i beauty look sul terzo red carpet Visi e donne diverse, ma accomunate da quella scia di luce, che fa subito estate, capace di mettere in risalto i lineamenti. Emana una luce intensa il terzo red carpet del Festival di Cannes 2022.