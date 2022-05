Fiumicino, in arrivo fondi Cipess: oltre 62mila euro per ripulire la foce del Tevere (Di venerdì 20 maggio 2022) Fiumicino – Approvati in Commissione Ambiente della Città metropolitana di Roma lo stanziamento dai fondi Cipess per due importanti interventi sul Lago di Bracciano e sulla foce del Tevere. Nello specifico, si tratta di 190.000 euro per il Consorzio Lago di Bracciano a titolo di contributo per il progetto di adeguamento della Motonave Sabazia e 62.500 euro al Comune di Fiumicino per la rimozione dei relitti abbandonati sulla foce del Tevere. “Sono soddisfatto dell’approvazione di questi due importanti contributi, su cui abbiamo deciso di investire piuttosto che disperdere le risorse in mille rivoli senza un deciso impatto sul territorio – ha dichiarato Rocco Ferraro, Consigliere delegato all’ambiente di Città ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 20 maggio 2022)– Approvati in Commissione Ambiente della Città metropolitana di Roma lo stanziamento daiper due importanti interventi sul Lago di Bracciano e sulladel. Nello specifico, si tratta di 190.000per il Consorzio Lago di Bracciano a titolo di contributo per il progetto di adeguamento della Motonave Sabazia e 62.500al Comune diper la rimozione dei relitti abbandonati sulladel. “Sono soddisfatto dell’approvazione di questi due importanti contributi, su cui abbiamo deciso di investire piuttosto che disperdere le risorse in mille rivoli senza un deciso impatto sul territorio – ha dichiarato Rocco Ferraro, Consigliere delegato all’ambiente di Città ...

ilfaroonline : Fiumicino, in arrivo fondi Cipess: oltre 62mila euro per ripulire la foce del Tevere - silviastrips : RT @thedatappeal: L’aeroporto di arrivo prescelto? Fiumicino! Se già usi la nostra piattaforma, per accedere alla nuova versione ti baster… - OT_ilblog : RT @thedatappeal: L’aeroporto di arrivo prescelto? Fiumicino! Se già usi la nostra piattaforma, per accedere alla nuova versione ti baster… - travelappeal : RT @thedatappeal: L’aeroporto di arrivo prescelto? Fiumicino! Se già usi la nostra piattaforma, per accedere alla nuova versione ti baster… - thedatappeal : L’aeroporto di arrivo prescelto? Fiumicino! Se già usi la nostra piattaforma, per accedere alla nuova versione ti… -