“Basta, denuncio tutto”. Barbara D’Urso fuori di sé, turbata da una bruttissima notizia (Di venerdì 20 maggio 2022) Barbara D’Urso ha fatto una vera e propria denuncia social in queste ore. La conduttrice televisiva si è sempre mostrata molto vicina a tematiche inerenti la società e ha sempre manifestato affetto e vicinanze nei confronti di persone, vittime purtroppo di episodi inqualificabili. Ed è ciò che ha fatto anche stavolta, come ha dimostrato il suo duro messaggio pubblicato su Twitter. La presentatrice di Pomeriggio Cinque è andata letteralmente fuori di sé, dopo aver appreso una bruttissima notizia.ù Barbara D’Urso e la sua denuncia social sono arrivate subito dopo aver letto una news grave, riguardante un ragazzo vittima di violenza per un motivo assurdo. Ha condiviso la notizia dalla pagina del Corriere e ha poi espresso tutta la sua rabbia. Non è da ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022)ha fatto una vera e propria denuncia social in queste ore. La conduttrice televisiva si è sempre mostrata molto vicina a tematiche inerenti la società e ha sempre manifestato affetto e vicinanze nei confronti di persone, vittime purtroppo di episodi inqualificabili. Ed è ciò che ha fatto anche stavolta, come ha dimostrato il suo duro messaggio pubblicato su Twitter. La presentatrice di Pomeriggio Cinque è andata letteralmentedi sé, dopo aver appreso una.ùe la sua denuncia social sono arrivate subito dopo aver letto una news grave, riguardante un ragazzo vittima di violenza per un motivo assurdo. Ha condiviso ladalla pagina del Corriere e ha poi espresso tutta la sua rabbia. Non è da ...

Advertising

angl_tpwk : @xxmvnveel @true_ukuleele NO MA CHE CAZZO FAI no seriamente io ti denuncio basta non ti parlerò mai più cia - padfootsexile : no io lo denuncio ve lo giuro basta sono estanca dove sta cinzia - Amirushh : @itssjwekwe TI DENUNCIO BASTA NON PUOI FARE QUESTE COSE CON LUIIIII - itsthereels4 : @polemicaalways ELISA IO TI DENUNCIO, MA BASTA - stefanoservadei : @MaxTheK73017756 @lauraboldrini @63_spinelli Se ti denuncio perché mi hai dato, senza motivo o anche con un motivo,… -