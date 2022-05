Ultime Notizie – Svezia e Finlandia in Nato, Biden: “Da Usa forte sostegno a candidatura” (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli Stati Uniti sostengono la candidatura della Svezia e della Finlandia nella Nato. Lo ha dichiarato il presidente americano Joe Biden nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca con la premier svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto. “Sono orgoglioso di accogliere e offrire il forte sostegno degli Stati Uniti per le richieste di due grandi democrazie”, ha detto Biden. “La decisione si Finlandia e Svezia di candidarsi è un ulteriore passo avanti. Restando uniti oggi rigettiamo un crimine che è stato perpetrato e vogliamo ribadire ancora più forte che siamo ‘tutti per uno, uno per tutti’. Perché la Nato è forte non solo grazie ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli Stati Uniti sostengono ladellae dellanella. Lo ha dichiarato il presidente americano Joenel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca con la premier svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinisto. “Sono orgoglioso di accogliere e offrire ildegli Stati Uniti per le richieste di due grandi democrazie”, ha detto. “La decisione sidi candidarsi è un ulteriore passo avanti. Restando uniti oggi rigettiamo un crimine che è stato perpetrato e vogliamo ribadire ancora piùche siamo ‘tutti per uno, uno per tutti’. Perché lanon solo grazie ...

