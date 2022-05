Ordine Agronomi e Futuridea insieme per integrazione tra innovazioni e nuove progettualità

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Pochi giorni fa una delegazione dell’deglidi Benevento, guidata dal presidente Angelo Marino e composta da Carlo Goduti, Giuseppe De Ioanni e Alfredo Cocchiarella, ha incontrato il Presidente diCarmine Nardone e i membri dello staff, Beatrice Fucci e Ilaria Sgambato. Un incontro in cui sono stati affrontati diversi temi tra cui la Coprogrammazione dei fondi europei 2021-2027, lo sviluppo dell’agricoltura nelle aree interne e il ruolo strategico degli. Nel corso dell’incontro è emersa anche la necessità di una sollecitazione ai sindaci al fine di tener conto della figura professionale dell’agronomo e di altre figure tecniche – agricole per una pianificazione bio-intelligente dei territori . Si è giunti infine all’intesa di proseguire ...

PRIMO INCONTRO DELL'URBAN CENTER DELLA CITTÀ DI AVELLINO ore 16:00/Saluti Istituzionali Gianluca Festa " Sindaco di Avellino Antonio Capone " Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di ...