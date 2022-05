Advertising

iltirreno : ?? STATO-MAFIA, LE INDAGINI FIORENTINE - Sulla base dei nuovi sviluppi i filoni sono stati sdoppiati. Il ruolo di Ro… - Rosabianca123 : RT @Dee_sastrous: Il 19 maggio 1991, mani fasciste diedero alle fiamme il Centro Sociale “ Corto Circuito “ e assassinarono Auro Bruni, rag… - Rainbow_Uapa : RT @Dee_sastrous: Il 19 maggio 1991, mani fasciste diedero alle fiamme il Centro Sociale “ Corto Circuito “ e assassinarono Auro Bruni, rag… - ImmortalFull : RT @Dee_sastrous: Il 19 maggio 1991, mani fasciste diedero alle fiamme il Centro Sociale “ Corto Circuito “ e assassinarono Auro Bruni, rag… - GiovanniLanzi2 : RT @AlessandroSali4: @GiovanniLanzi2 @ilmessaggeroit Al di là dei commenti più disparati sono cose da codice penale dove sono chiare vittim… -

Il Tirreno

... sull'attentato all'Addaura ricorda le dichiarazioni di Falcone ( "sugliFalcone aveva ... così come la signora Padovani sa bene, uno squarcio è stato aperto sull'esistenza diesterni ...Gli esponenti del sodalizio - si legge su il 'Fatto' - capirono che il processo nei confronti dieddell'eccidio di Capaci era ormai segnato, che lo Stato era in grado di ... Mandanti ed esecutori, le inchieste sulla trattativa stato - mafia diventano due Sulla base dei nuovi sviluppi i filoni sono stati sdoppiati. Il ruolo di Rosa Belotti al centro delle ricostruzioni sulle stragi ...Il 17 maggio del 1972 il commissario Luigi Calabresi fu ucciso sotto casa a Milano. Gli assassini non si chiamavano Brigate Rosse o Prima Linea, o qualche altra sigla del terrorismo rosso. Nei salotti ...