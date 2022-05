La Turchia vuole davvero fermare l’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO? (Di giovedì 19 maggio 2022) Sembra di no: il governo turco sta cercando di ottenere qualcosa in cambio, ma un compromesso è probabile Leggi su ilpost (Di giovedì 19 maggio 2022) Sembra di no: il governo turco sta cercando di ottenere qualcosa in cambio, ma un compromesso è probabile

Advertising

Quotidianinet : Perché la Turchia non vuole Svezia e Finlandia nella NATO - ggargiulo3 : @GuidoCrosetto @matteorenzi Se vuole studiare un po’ , la vera eversione democratica e della divisione dei poteri e… - pborghilivorno : Se fosse vero che la #turchia non vuole #finlandia e #svezia nella #nato, ma sarebbe disposta a ragionarne previa c… - EnricoVacirca : RT @GiovanniPaglia: La Turchia vuole mano libera contro i curdi, più di quanto già abbia, in cambio del via libera a Svezia e Finlandia nel… - PivaEdoardo : RT @GiovanniPaglia: La Turchia vuole mano libera contro i curdi, più di quanto già abbia, in cambio del via libera a Svezia e Finlandia nel… -