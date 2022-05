Gasperini lascia l’Atalanta? Indiscrezione a sorpresa sulla sua prossima squadra! (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Genoa ha intenzione di provare a riportare sulla panchina rossoblù Giampiero Gasperini. Zangrillo sogna in grande, ha voglia di riportare il Genoa subito in Serie A e per questo inizia dalla panchina con la più che suggestione Gasperini. Il rapporto tra l’Atalanta e Gasperini sembra non essere più idilliaco e per questo un suo addio dalla Dea non è da considerare utopico. Genoa Gasperini AtalantaGli ostacoli però ci sono, ed anche importanti: il Gasp ha un contratto in scadenza nel 2024, con opzione di rinnovo per un altro anno, a 4 milioni di euro a stagione. Cifra considerata al di fuori di ogni idea dalla 777 Partners, proprietaria del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, il Genoa ha intenzione di provare a riportarepanchina rossoblù Giampiero. Zangrillo sogna in grande, ha voglia di riportare il Genoa subito in Serie A e per questo inizia dalla panchina con la più che suggestione. Il rapporto trasembra non essere più idilliaco e per questo un suo addio dalla Dea non è da considerare utopico. GenoaAtalantaGli ostacoli però ci sono, ed anche importanti: il Gasp ha un contratto in scadenza nel 2024, con opzione di rinnovo per un altro anno, a 4 milioni di euro a stagione. Cifra considerata al di fuori di ogni idea dalla 777 Partners, proprietaria del ...

