Quando Mourinho disse "non vorrei vincere l'Europa League, conta solo la Champions" (Di mercoledì 18 maggio 2022) Da "non vorrei mai vincere l'Europa League" a "è la finale più importante della mia carriera" il passo è stato lungo, circa 9 anni. La Roma si prepara a scendere in campo per la finale di Conference League contro il Feyenoord e torna a giocare una finale Europea a distanza di 31 anni. Il rendimento dei giallorossi in campionato non è stato entusiasmante, attualmente occupa la sesta posizione, ma rischia di chiude la stagione fuori dalla zona Europa. La finale di Tirana vale una stagione. L'obiettivo della Roma è quello di alzare un trofeo e staccare il pass anche per l'Europa League della prossima stagione. L'allenatore Mourinho ha caricato ancora di più l'ambiente. "Questa finale, per me, sarà la più importante. Perché devo ancora giocarla e magari ...

