Lobati | “Riapre il Passo dello Stelvio | ma il San Marco resta chiuso Perchè?”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 maggio 2022) “Il 20 maggio apre ila 2.700 metri. Bene, bella notizia. Mi chiedo: come mai, invece, ilSancontinua arenonostante i nostri appelli per aprirlo già dallo scorso fine settimana?”. Così il presidente della Comunità Montana della Valle Brembana, Jonathan, in un post su Facebook: “Chiaccherando con il sindaco di Albaredo per Sanho raccolto anche tutto il suo sconforto. No, così non va bene – aggiunge-. Abbiamo un solo collegamento e non esiste che resti”. Nella foto, postata dal sindaco di Lenna, si vedono i cumuli di neve sulla strada che impediscono il transito.