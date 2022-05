L’aperitivo batte bandiera italiana

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Se troppe volte i nostri vicini di casa (dai francesi agli spagnoli ai tedeschi e persino gli sloveni) sono stati più bravi a promuovere le loro artigianalità e i propri prodotti, c’è un aspetto sul quale gli italiani non hanno intenzione di farsi anticipare. Si tratta del momento per molti più atteso della giornata, di quella pausa di stacco tra la fine lavoro e il ritorno a casa, di quella scusa per fermarsi nel proprio bar preferito insieme a un amico e poi, come sempre, rientrare tardi.. Una singola parola che dentro di sé racchiude mille e uno significati e stati d’animo, di svago, relax, vacanza, ozio. Un momento ben preciso della giornata, identificato con le ore a cavallo del crepuscolo ma anche pre-pranzo, in genere intorno al mezzodì.parla italiano sin da quando quest’usanza ha preso piede nel nostro paese, per poi ...