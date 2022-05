La Spagna vuole consentire l’aborto alle ragazze di 16 anni (senza il consenso dei genitori) (Di mercoledì 18 maggio 2022) Congedo mestruale, ma non solo. La Spagna, nel progetto di legge che martedì 17 maggio ha ottenuto il primo via libera dal Governo (in attesa del voto del Parlamento), vuole consentire il diritto all’aborto alle giovani donne, in particolare alle ragazze di 16 e 17 anni, senza dover aspettare il consenso dei genitori prima di interrompere la gravidanza. È questa una delle tante misure previste nel disegno di legge del ministero dell’Uguaglianza, controllato dai social-democratici di Podemos. La Spagna vuole consentire l’aborto alle ragazze di 16 anni senza il ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 18 maggio 2022) Congedo mestruale, ma non solo. La, nel progetto di legge che martedì 17 maggio ha ottenuto il primo via libera dal Governo (in attesa del voto del Parlamento),il diritto algiovani donne, in particolaredi 16 e 17dover aspettare ildeiprima di interrompere la gravidanza. È questa una delle tante misure previste nel disegno di legge del ministero dell’Uguaglianza, controllato dai social-democratici di Podemos. Ladi 16il ...

Luce_news : La Spagna vuole consentire l’aborto alle ragazze di 16 anni (senza il consenso dei genitori) - BlogSisal : La #F1 torna in Europa con lo #SpainGP ???? Dopo un secondo e terzo posto conquistato a Miami, la Ferrari vuole torn… - fabius10scudi : RT @il_Timone: Non solo «congedo mestruale». Ora si va verso l'eliminazione del consenso genitoriale e la distribuzione libera della pillol… - il_Timone : Non solo «congedo mestruale». Ora si va verso l'eliminazione del consenso genitoriale e la distribuzione libera del… - DioLuca : RT @benq_antonio: MAH!! ?? ALLORA SI PUÒ FARE!! Ci hanno sempre detto c'è la guerra, l Europa non vuole CI PAGA siamo razzisti, ecco qua ...… -