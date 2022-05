Franco Battiato, un anno senza il Maestro e per sempre insieme alla sua musica | Memories (Di mercoledì 18 maggio 2022) Con la morte di Franco Battiato si è spenta per sempre una cura, un beneficio che probabilmente non meritavamo ma che inevitabilmente ci ha arricchito. Un gesto generoso, quello del Maestro, che un bel giorno ha scelto la strada della musica per insegnarci qual è l’espressione più nobile dell’arte e della poesia, unite in un’alchimia che ancora oggi cerchiamo di tradurre e interpretare. No, non si vuole intendere che Battiato sia incomprensibile. I Bluvertigo scherzavano, in quel verso: “Capire Battiato”, cantato ne L’Assenzio. Morgan e soci sono andati oltre il biblico Numero della Bestia calcolabile solo da “chi ha intelligenza”: ci hanno fatto capire, in sostanza, che prima ancora che noi capissimo Battiato, lui aveva già capito ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Con la morte disi è spenta peruna cura, un beneficio che probabilmente non meritavamo ma che inevitabilmente ci ha arricchito. Un gesto generoso, quello del, che un bel giorno ha scelto la strada dellaper insegnarci qual è l’espressione più nobile dell’arte e della poesia, unite in un’alchimia che ancora oggi cerchiamo di tradurre e interpretare. No, non si vuole intendere chesia incomprensibile. I Bluvertigo scherzavano, in quel verso: “Capire”, cantato ne L’Assenzio. Morgan e soci sono andati oltre il biblico Numero della Bestia calcolabile solo da “chi ha intelligenza”: ci hfatto capire, in sostanza, che prima ancora che noi capissimo, lui aveva già capito ...

