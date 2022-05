Cento milioni per Osimhen? Lo United prepara l’offerta. Le ultime (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Napoli potrebbe cedere Osimhen per poi utilizzare il ricavato del trasferimento per il mercato: lo United prepara l’offerta Osimhen potrebbe essere il giocatore da sacrificare per il Napoli per poter poi utilizzare i soldi ricavati sul mercato, lo United prepara l’offerta. In Premier League il nigeriano ha diversi estimatori, tra cui il Manchester. I Red Devils stanno preparando l’offerta e non sarebbero spaventati dalla richiesta di 100 milioni di De Laurentiis. Nei prossimi giorni si potrebbe avere qualcosa di più concreto. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Napoli potrebbe cedereper poi utilizzare il ricavato del trasferimento per il mercato: lopotrebbe essere il giocatore da sacrificare per il Napoli per poter poi utilizzare i soldi ricavati sul mercato, lo. In Premier League il nigeriano ha diversi estimatori, tra cui il Manchester. I Red Devils stannondoe non sarebbero spaventati dalla richiesta di 100di De Laurentiis. Nei prossimi giorni si potrebbe avere qualcosa di più concreto. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

