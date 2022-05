Basket NBA, i Miami Heat si aggiudicano gara-1: Boston Celtics ko 118-107 (Di mercoledì 18 maggio 2022) I Miami Heat s’impongono per 118-107 sui Boston Celtics e si aggiudicano il primo capitolo della finale di Eastern Conference. Decisivo il terzo periodo, conquistato addirittura per 39-14 dai padroni di casa. Tra le fila ospiti si è fatta sicuramente sentire la mancanza di Marcus Smart, il Difensore dell’Anno. Quest’ultimo, infatti, è uscito piuttosto malconcio da gara-7 contro Milwaukee e dunque è stato costretto al forfait. Il top scorer del match è uno straordinario Butler, autore di 41 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Per Miami sono andati in doppia cifra anche Herro (18), Vincent (17), Strus (11) ed Adebayo (10). Boston nell’ultimo periodo ha provato a rientrare con Tatum (29) e Brown (24) ma gli Heat sono stati bravi a ricacciare ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Is’impongono per 118-107 suie siil primo capitolo della finale di Eastern Conference. Decisivo il terzo periodo, conquistato addirittura per 39-14 dai padroni di casa. Tra le fila ospiti si è fatta sicuramente sentire la mancanza di Marcus Smart, il Difensore dell’Anno. Quest’ultimo, infatti, è uscito piuttosto malconcio da-7 contro Milwaukee e dunque è stato costretto al forfait. Il top scorer del match è uno straordinario Butler, autore di 41 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Persono andati in doppia cifra anche Herro (18), Vincent (17), Strus (11) ed Adebayo (10).nell’ultimo periodo ha provato a rientrare con Tatum (29) e Brown (24) ma glisono stati bravi a ricacciare ...

