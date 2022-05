Arriva il "Matador", l'arma finale che ribalta la guerra: cosa è in grado di fare e cosa può distruggere in un secondo (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'Europa continua a sostenere l'Ucraina con l'invio di armi sul terreno di battaglia. Ma a fare la diffrenza nella guerra è la tipologia di armi che ogni singolo Paese dell'Unione decide di spedire a Kiev. E in questo quadro, come sottolinea ilFattoQuotidiano, sono decisivi per le sorti del conflitto i laciarazzi "Matador". Queste armi, in gergo tecnico conosciute come Rgw90, hanno una forza di fuoco potentissima. Sono di fabbricazione tedesca e israeliana e da circa 20 anni si trovano sui terreni di battaglia. Kiev ne ha ordinati almeno 2500 direttamente a una ditta che rifornisce la Difesa tedesca. Si tratta di armi letali per tutti i carri armati. Un solo "Matador" può essere trasportato a mano da un militare che poi può puntare al bersaglio e fare fuoco. Nella lista delle armi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'Europa continua a sostenere l'Ucraina con l'invio di armi sul terreno di battaglia. Ma ala diffrenza nellaè la tipologia di armi che ogni singolo Paese dell'Unione decide di spedire a Kiev. E in questo quadro, come sottolinea ilFattoQuotidiano, sono decisivi per le sorti del conflitto i laciarazzi "". Queste armi, in gergo tecnico conosciute come Rgw90, hanno una forza di fuoco potentissima. Sono di fabbricazione tedesca e israeliana e da circa 20 anni si trovano sui terreni di battaglia. Kiev ne ha ordinati almeno 2500 direttamente a una ditta che rifornisce la Difesa tedesca. Si tratta di armi letali per tutti i carriti. Un solo "" può essere trasportato a mano da un militare che poi può puntare al bersaglio efuoco. Nella lista delle armi ...

Advertising

Marco02839896 : RT @Libero_official: In #Ucraina arrivano i 'Matador', armi speciali che possono cambiare i rapporti di forza: cosa sono e cosa colpiscono… - MaurilioVitto : RT @Libero_official: In #Ucraina arrivano i 'Matador', armi speciali che possono cambiare i rapporti di forza: cosa sono e cosa colpiscono… - Libero_official : In #Ucraina arrivano i 'Matador', armi speciali che possono cambiare i rapporti di forza: cosa sono e cosa colpisco… -