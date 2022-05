Amati avversari Così Letta e Meloni conquistano la scena politica

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Sandra e Raimondo di nuovo fianco a fianco. Il sodalizio tra Giorgiaed Enriconon sembra accennare ad incrinarsi. A dimostrarlo è l’ennesima occasione pubblica in cui i due leader di partito si ritroveranno a parlare sì del libro che presenteranno alla Luiss assieme al suo autore, il politologo Giovanni Orsina, ma anche, probabilmente, delle scelte del governo sull’Ucraina, la posizione dell’Italia sull’allargamento della Nato e ancora i riflessi interni del conflitto, che sia in casa centrodestra che in casa centrosinistra stanno creando non pochi scossoni. Il feeling tra i due leader iniziava a settembre del 2021, alla presentazione del libro di Fabrizio Roncone alla Casa del Cinema di Roma. In quella prima occasione di incontro, concordarono su due punti: la probabile rielezione di Mattarella e la logica conseguenza che non si sarebbe ...