L elettorale | Verducci | ' proporzionale per dare risposte a questione sociale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 amg. (Adnkronos) - "Saranno 10 mesi decisivi, da qui alle prossime legislative, che possono valere un'intera stagione politica. Serve più che mai il protagonismo del Pd. Come per la pandemia, le conseguenze della crisi internazionale non colpiranno tutti allo stesso modo. E noi dobbiamo avere la funzione di stare dalla parte dei ceti sociali ed economici più a rischio. Sullasi decideranno le prossime elezioni, come nel 2013 e nel 2018". Così il senatore Francesco, nel suo intervento alla Direzione nazionale Pd svoltasi oggi. "E anche per questo sarà fondamentale cambiare la legge. Perchè crisie crisi istituzionale sono legate indissolubilmente. C'è un tema gigantesco di rappresentanza, ancora più grave dopo il taglio dei parlamentari. Serve una ...