Calciomercato Milan – Attacco | torna in auge Gabriel Jesus | il punto

(Di martedì 17 maggio 2022) In casainil nome diper il prossimo: l'attaccante brasiliano è in uscita dal Manchester City

Advertising

cmdotcom : #Milan, nessuno come Theo #Hernandez negli ultimi due anni. È il miglior esterno d'Europa [@TramacEma]… - carlolaudisa : Un assist scudetto per #Leao dal Tribunale di Milan. Nuovo rinvio del giudice nel procedimento dello #Sporting Lisb… - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO - nedved17 : Juve-Lazio 2-2, il commento a caldo di CM con Alberto Cerruti - gianpi36590925 : RT @cmdotcon: #Milan, sei stata la più brava, ma quanto aiuti. Inter e Roma le più penalizzate. Nerazzurri sfortunati con arbitri ed episod… -

Commenta per primo Pietro Paolo Virdis a Radio Anch'io Sport: 'Almanca un solo punto, è logico che ilsia favorito. Finalmente abbiamo un campionato con un finale appassionante. Col Sassuolo ilnon penserà al pari, ma giocherà a viso aperto, almeno lo spero'.Do un 6 come difficoltà perché il Sassuolo non si deve giocare più niente, però poi è ilche decide'.Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, si è così espresso al Corriere della Sera sul futuro di Scamacca: "È vero, piace ai nerazzurri, ma piace anche ad altri. Ma ...In questo articolo vediamo anche quanto vale il piazzamento in Champions League per una squadra di club di Serie A ...