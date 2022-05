Toni | “Playoff? Padova favorita | ma Reggiana forte Il Palermo…”

(Di lunedì 16 maggio 2022) Le parole dell'ex attaccante del Palermo, Luca, in vista dell'andata della seconda fase Nazionale deidi C

conclude parlando della altre squadre: 'È chiaro che isiano difficili. Ho visto giocare la Reggiana , dato che era nel girone del Modena, ed è una formazione molto forte. C'è anche il ......il sogno della Don Carlo Misilmeri che all'Esseneto tiene testa all'Akragas nella finale... Iagonistici della partita sono sin da subito molto alti Misilmeri, che ha un solo risultato per ... Toni: "Playoff Il Padova è più forte di molte squadre. Poi c'è il Palermo..." Le parole dell'ex attaccante del Palermo, Luca Toni, in vista dell'andata della seconda fase Nazionale dei playoff di C ...Juventus U23 Padova, Toni: «Più forte la squadra di Oddo, ma i bianconeri…». Le parole dell’ex attaccante Intervenuto ai microfoni de Il Gazzettino, Luca Toni ha parlato del doppio confronto dei quart ...