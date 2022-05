Putin ammazza la crescita europea. Soffrono Italia e Francia, ma anche Olanda e Austria (Di lunedì 16 maggio 2022) Gentiloni presenta le previsioni economiche di primavera: rincari dell’energia, inflazione record, incognite sul futuro per la “separazione economica” dalla Russia. E il commissario avverte: “Potrebbe andare peggio di così a seconda di come andrà il conflitto” Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 16 maggio 2022) Gentiloni presenta le previsioni economiche di primavera: rincari dell’energia, inflazione record, incognite sul futuro per la “separazione economica” dalla Russia. E il commissario avverte: “Potrebbe andare peggio di così a seconda di come andrà il conflitto”

Advertising

HuffPostItalia : Putin ammazza la crescita europea. Soffrono Italia e Francia, ma anche Olanda e Austria - fedebra551 : @aspettaaspetta @Agenzia_Ansa Sicuramente meno di quelli che ammazza il tuo amico Putin...merda!! - MariaSemeraro19 : @liviovarriale @andreapurgatori @repubblica Povero Putin. Lui invade, ammazza, bombarda, trucida. Ma la vittima per… - europeista79 : @concetta1915 Con gli stronzi complici di chi ammazza, tortura e violenta civili innocenti non ci voglio avere null… - bobbiarbore : @Luca36887236 @gatta_loca Ma come le fai con uno che ammazza la sua stessa gente, come le fai con un dittatore. Put… -