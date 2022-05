La nuova maglia dell’Italia, quella destinata al Mondiale 2022: le indiscrezioni sulla divisa azzurra | FOTO (Di lunedì 16 maggio 2022) La delusione è ancora fortissima per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, ma la Nazionale italiana ha intenzione di ripartire e Roberto Mancini è l’uomo giusto per ricompattare il gruppo. I prossimi appuntamenti saranno già molto importanti per valutare le ambizioni in vista delle prossime partite ufficiali. Il sito specializzato FootyHeadlines ha svelato in anteprima le indiscrezioni sulla nuova maglia degli azzurri che, secondo le intenzioni, doveva essere indossata nel Mondiale 2022. Il design è moderno e elegante e abbina i classici colori azzurri all’oro per i loghi. Il logo Puma è di coloro oro, il colletto è formato dai colori della bandiera italiana: verde, bianco e rosso. L'articolo La nuova ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) La delusione è ancora fortissima per la mancata qualificazione alin Qatar del, ma la Nazionale italiana ha intenzione di ripartire e Roberto Mancini è l’uomo giusto per ricompattare il gruppo. I prossimi appuntamenti saranno già molto importanti per valutare le ambizioni in vista delle prossime partite ufficiali. Il sito specializzato FootyHeadlines ha svelato in anteprima ledegli azzurri che, secondo le intenzioni, doveva essere indossata nel. Il design è moderno e elegante e abbina i classici colori azzurri all’oro per i loghi. Il logo Puma è di coloro oro, il colletto è formato dai colori della bandiera italiana: verde, bianco e rosso. L'articolo La...

