Flavio Insinna racconta la nascita delle Paralimpiadi nel film tv di Rai 1 'A Muso Duro' (Di lunedì 16 maggio 2022) Flavio Insinna Le Paralimpiadi di Pechino pochi mesi fa sono state protagoniste del palinsesto di Rai 2 e questa sera, alle 21.25 su Rai 1, sarà raccontata ai telespettatori la nascita di questo evento che nel 1960 portò le persone disabili a mostrare al mondo le proprie capacità. Accadrà nel film tv A Muso Duro – Campioni di Vita, diretto da Marco Pontecorvo e con protagonista Flavio Insinna nel ruolo del dottor Antonio Maglio. Il film parte dagli anni '50, un'epoca storica nella quale avere una menomazione significava perdere lavoro e ruolo sociale. Antonio Maglio, medico e dirigente dell'INAIL, credeva profondamente nel fatto che lo sport potesse essere un potente ed essenziale strumento riabilitativo; così, ...

