Amici 21, Maria De Filippi furiosa dopo la finale: “Che figura di me**a” (Di lunedì 16 maggio 2022) dopo un’edizione lunghissima fatta di sfide e colpi di scena, Amici 21 ha conosciuto il suo vincitore. In occasione dell’attesissima finale, Luigi ha trionfato battendo Michele nella finalissima. È l’incoronamento di un sogno per il cantante che incomincia di fatto la strada verso il panorama musicale che conta. Tuttavia, nella festa generale, c’è stato un momento di nervosismo. Maria De Filippi, infatti, si sarebbe arrabbiata per l’uso eccessivo delle decorazioni post-vittoria. finale di Amici 21, il nuovo regolamento e il ruolo del pubblico Poche ore fa sono stati resi noti al pubblico il meccanismo di proclamazione del vincitore e l'importanza del voto da casa ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 16 maggio 2022)un’edizione lunghissima fatta di sfide e colpi di scena,21 ha conosciuto il suo vincitore. In occasione dell’attesissima, Luigi ha trionfato battendo Michele nella finalissima. È l’incoronamento di un sogno per il cantante che incomincia di fatto la strada verso il panorama musicale che conta. Tuttavia, nella festa generale, c’è stato un momento di nervosismo.De, infatti, si sarebbe arrabbiata per l’uso eccessivo delle decorazioni post-vittoria.di21, il nuovo regolamento e il ruolo del pubblico Poche ore fa sono stati resi noti al pubblico il meccanismo di proclamazione del vincitore e l'importanza del voto da casa ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : La ballerina Giulia Stabile è pronta a cedere il testimone al nuovo vincitore del talent di Maria De Filippi, non s… - IlContiAndrea : È #Luigi il vincitore assoluto della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Secondo posto per il ballerino… - fanpage : 'Volevo solo salutare un amico da oltre vent'anni che è Piero, sono convinto che lui ci guarda da lassù e ci fa con… - gaiaxmarra_03 : RT @Cosmopolitan_IT: La ballerina Giulia Stabile è pronta a cedere il testimone al nuovo vincitore del talent di Maria De Filippi, non senz… - CharlieWhateva3 : RT @profilo_di: #Amici21 Perfetto, finito Amici di Maria de Filippi, da domani inizio Amici di Nunzio Stancampiano, ovvero il rewatch delle… -