Concorrenti bellocci in arrivo a L’Isola dei Famosi | “Quattro nuovi naufraghi boni”

Leggi su biccy

(Di sabato 14 maggio 2022) Manca ancora un mese e mezzo alla fine dedeie come prevedibile gli autori hanno pensato di far arrivare in Honduras.In merito a questa possibilità sono circolati alcuni rumor, qualcuno parla di Pamela Petrarolo (ex volto di Non è la Rai) e altri anche di quelo di Luca Daffrè, noto per la sua partecipazione a Temptation Island e per il tatuaggio che ha sul petto. “Pamela Petrarolo e Luca Daffrèaldei2022? Potrebbe essere. In queste ultime ore, sul web, hanno cominciato a circolare con una certa insistenza rumors sul possibile approdo dei due vip in Honduras. – riporta Il Sussidiario – Nulla è ancora certo, ma si ipotizza persino che per uno dei due sia già ...