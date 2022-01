Una temporanea bugia, il ritorno di "Gi" Kalweit (Di sabato 29 gennaio 2022) 'Une belle histoire', canzone francese del ’72, diventa Un'estate fa per mano del Califfo nei primi ’90. Dopo l’interpretazione arcaica degli Homo sapiens e quella salottiera di Mina, la rimasticano i Delta V nel fresco millennio. La favola estiva, con la voce bassa di Georgeanne Kalweit, si insinua ovunque. E la nostalgia si fa danzante. È anche un po’ di quella nostalgia che mi spinge a incontrare Georgeanne, appena saputo del singolo appena uscito 'Your Go To', anticipo del nuovo progetto che uscirà in primavera, con Cesare Malfatti (La Crus, The Dining Rooms): ‘A Temporary Lie with Georgeanne Kalweit’. Una temporanea bugia. “In inglese si intende anche quando ti fai di qualcosa, è un’evasione.” Georgeanne è nata a Minneapolis, ha vagabondato per amore e per arte, ma è sempre tornata a vivere a ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022) 'Une belle histoire', canzone francese del ’72, diventa Un'estate fa per mano del Califfo nei primi ’90. Dopo l’interpretazione arcaica degli Homo sapiens e quella salottiera di Mina, la rimasticano i Delta V nel fresco millennio. La favola estiva, con la voce bassa di Georgeanne, si insinua ovunque. E la nostalgia si fa danzante. È anche un po’ di quella nostalgia che mi spinge a incontrare Georgeanne, appena saputo del singolo appena uscito 'Your Go To', anticipo del nuovo progetto che uscirà in primavera, con Cesare Malfatti (La Crus, The Dining Rooms): ‘A Temporary Lie with Georgeanne’. Una. “In inglese si intende anche quando ti fai di qualcosa, è un’evasione.” Georgeanne è nata a Minneapolis, ha vagabondato per amore e per arte, ma è sempre tornata a vivere a ...

