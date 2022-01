Troppe botte, il figlio muore: chiesta la perizia psichiatrica per Letizia, la madre (Di sabato 29 gennaio 2022) Emergono nuovi elementi sulla morte di Evan Lo Piccolo, il bambino di 2 anni deceduto a seguito delle violente percosse ricevute. Il 17 agosto 2020 all’ospedale di Modica – Siracusa – moriva Evan Lo Piccolo. Il bambino aveva solo due anni. Quando arrivò nel nosocomio siculo era già in condizioni disperate: aveva costole rotte, una L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 29 gennaio 2022) Emergono nuovi elementi sulla morte di Evan Lo Piccolo, il bambino di 2 anni deceduto a seguito delle violente percosse ricevute. Il 17 agosto 2020 all’ospedale di Modica – Siracusa – moriva Evan Lo Piccolo. Il bambino aveva solo due anni. Quando arrivò nel nosocomio siculo era già in condizioni disperate: aveva costole rotte, una L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CloudyKant : RT @lercionotizie: #ultimora Troppe botte dopo i suoi servizi sui tossici: Brumotti diventa dipendente dalla morfina - Mariang68677283 : @schiva_questa @Secondo__me Contaci! Quel pazzo di mio marito ci crede davvero! È il suo sogno. Secondo me ha preso… - ga_tano : @LiaPomponio Sono i riflessi condizionati per le troppe botte ricevute in testa - doramengoni : Possiede. Non perdona e non ama la fragilità, il no riuscire a reagire più. Troppe botte ha avuto dalla vita. La te… - PhenrirMailoki : Ci vediamo in live alle 14:45 per proseguire #SilentHillHomecoming, sperando di non prendere troppe botte !… -