LIVE – Italia-Kazakistan 0-1 | Europei 2022 calcio a 5 DIRETTA

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladi, match valido per la terza giornata dei gironi deglidia 5. Appuntamento cruciale per gli azzurri, che per staccare il pass per i quarti di finale hanno bisogno di una vittoria oppure di un pareggio nella speranza che le altre rivali facciano però lo stesso. Chi riuscirà ad avere la meglio a Groningen? Fischio d’inizio alle ore 17.30 di venerdì 28 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV AGGIORNA LA0-1 6? – GOL! VANTAGGIO! Douglas Junior mette in mezzo il cross basso ed Orazov la butta dentro: 0-1 4? – Ci provano anche ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - fanpage : Il centrodestra ha deciso: domani Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre componenti voteranno Maria Elisa… - rtl1025 : ?? 'Dice #Cassese: ci sono cose ben più importanti del #Quirinale, come il futuro dell’Italia. Lo dice un uomo anzia… - Straccia2 : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - News24_it : Covid Italia, oggi 143.898 casi e 378 morti. Verso nuove regole quarantena a scuola, Figliuolo: “Pillola Pfizer da… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

...il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 28 gennaio ( AGGIORNAMENTI... L'occupazione degli ospedali tiene e i reparti non sono sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN...... in onda dalle 21.20 su Canale 5 Propaganda, in onda dalle 21.15 su La7 Alessandro Borghese - ... (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime Bake Off- Dolci sotto un tetto (talent), in ...In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 143.898 nuovi casi di Covid a fronte di 1.051.288 tamponi effettuati (giovedì i contagi erano stati 155.697 con 1.039.756 test). Il tasso di positività ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono state registrate 143.898 nuovi casi di Covid. In calo rispetto a ieri che erano 155.697. In discesa anche le morti che toccano quota 378, mentre ieri erano 389. Il n ...