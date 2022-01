Corriere Bergamo: nessuno in Italia sa vendere come l’Atalanta dei Percassi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Corriere della Sera Bergamo elogia la gestione delle plusvalenze da parte dell’Atalanta. L’ultima è stata realizzata con Robin Gosens: acquistato per 2 milioni al netto dei bonus dall’Heracles, è stato ceduto all’Inter per 25, entrando a far parte della Top 11 delle cessioni da record dell’Atalanta negli ultimi cinque anni. “La verità è che dal 2017 ad oggi, nessuno in Italia è riuscito a vendere meglio dei Percassi, un risultato ancora più sorprendente tra crisi economiche e indici di liquidità che minacciano i club di Serie A. Ma come fanno a non sbagliare un colpo? Questo succede perché padre e figlio si tengono stretti i loro Re Mida, Sartori&Gasperini, artefici degli oltre 300 milioni di guadagni”. In poco più di quattro ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildella Seraelogia la gestione delle plusvalenze da parte del. L’ultima è stata realizzata con Robin Gosens: acquistato per 2 milioni al netto dei bonus dall’Heracles, è stato ceduto all’Inter per 25, entrando a far parte della Top 11 delle cessioni da record delnegli ultimi cinque anni. “La verità è che dal 2017 ad oggi,inè riuscito ameglio dei, un risultato ancora più sorprendente tra crisi economiche e indici di liquidità che minacciano i club di Serie A. Mafanno a non sbagliare un colpo? Questo succede perché padre e figlio si tengono stretti i loro Re Mida, Sartori&Gasperini, artefici degli oltre 300 milioni di guadagni”. In poco più di quattro ...

