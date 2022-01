Calciomercato Empoli, Dijks per rinforzare la fascia sinistra: la formula dell’operazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Calciomercato Empoli: per ricoprire le tante assenze sulla fascia sinistra, gli azzurri starebbero pensando a Dijks del Bologna L’Empoli è alle prese con tante assenze nel ruolo di terzino sinistro. La stagione di Marchizza si è conclusa anzitempo dopo il brutto infortunio contro la Roma, Parisi è ai box e allora Andreazzoli si trova scoperto in quel reparto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club toscano avrebbe messo nel mirino Dijks del Bologna. Il calciatore è fuori dal progetto di Mihajlovic e potrebbe partire in prestito direzione Empoli. Sull’olandese ci sarebbe, però, anche la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022): per ricoprire le tante assenze sulla, gli azzurri starebbero pensando adel Bologna L’è alle prese con tante assenze nel ruolo di terzino sinistro. La stagione di Marchizza si è conclusa anzitempo dopo il brutto infortunio contro la Roma, Parisi è ai box e allora Andreazzoli si trova scoperto in quel reparto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club toscano avrebbe messo nel mirinodel Bologna. Il calciatore è fuori dal progetto di Mihajlovic e potrebbe partire in prestito direzione. Sull’olandese ci sarebbe, però, anche la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

