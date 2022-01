Variante Omicron, Ecdc: “Contagi tripli rispetto a picco massimo pandemia” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “La Variante Omicron di Sars-CoV-2 si sta attualmente diffondendo con una velocità e un’intensità senza precedenti in tutta l’Ue/Spazio economico europeo, con tassi di infezione complessivamente segnalati 3 volte superiori al picco più alto registrato finora durante la pandemia” di Covid-19. A segnalarlo è l’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), nell’ultimo aggiornamento della sua valutazione rapida del rischio legato alla diffusione e all’impatto di Omicron nell’area. Ancora una volta si ribadisce che la chiave è la vaccinazione, pur non da sola. E gli esperti Ecdc spiegano che, attraverso una maggiore copertura, “la pressione sociale dovuta alla diffusione senza precedenti di Omicron può essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Ladi Sars-CoV-2 si sta attualmente diffondendo con una velocità e un’intensità senza precedenti in tutta l’Ue/Spazio economico europeo, con tassi di infezione complessivamente segnalati 3 volte superiori alpiù alto registrato finora durante la” di Covid-19. A segnalarlo è l’(Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), nell’ultimo aggiornamento della sua valutazione rapida del rischio legato alla diffusione e all’impatto dinell’area. Ancora una volta si ribadisce che la chiave è la vaccinazione, pur non da sola. E gli espertispiegano che, attraverso una maggiore copertura, “la pressione sociale dovuta alla diffusione senza precedenti dipuò essere ...

