Quirinale, l'alfabeto del voto. 'Istituzionale', 'alto profilo': le parole per non dire nulla (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quanto tatticismo, quanto vapore acqueo, quanto indecisionismo reale nascosto e scarso professionismo pratico nel fumo senza arrosto delle parole magniloquenti, delle formule a vanvera, del ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quanto tatticismo, quanto vapore acqueo, quanto indecisionismo reale nascosto e scarso professionismo pratico nel fumo senza arrosto dellemagniloquenti, delle formule a vanvera, del ...

giuliapacchioli : #Quirinale, rosa ristretta a Casini, Casellati e Cassese: pesa il taglio dell'alfabeto voluto dal M5S #Quirinale22… - BiRaskolnikov : RT @BruxeLollo: @BiRaskolnikov @matteorenzi Se hai notato ha detto 'per me al Quirinale ci può andare Draghi, oppure Casini, oppure un altr… - BruxeLollo : @BiRaskolnikov @matteorenzi Se hai notato ha detto 'per me al Quirinale ci può andare Draghi, oppure Casini, oppure… - sirgolly : RT @StefanoPutinati: Ecco la fonte! Siamo movimento di popolo, qui non si scherza @lucianocapone Dall'autocandidatura all'ipotesi Amato,… - ngiocoli : RT @StefanoPutinati: Ecco la fonte! Siamo movimento di popolo, qui non si scherza @lucianocapone Dall'autocandidatura all'ipotesi Amato,… -