Chef italiano in Ucraina, a 30 chilometri da confine russo: ”Politici mangiano tranquilli ostriche e caviale” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – ostriche e caviale, ricci di mare e vongole, tutto innaffiato da champagne. E’ quello che Salvatore Leo, Chef dell’Osteria Il Tartufo, cucina ogni sera per ”i Politici ucraini che vengono al ristorante. Il locale è sempre pieno, io cucino della mattina alla sera. Loro mangiano caviale, ricci di mare, vongole e ostriche, bevono champagne”. Lo racconta all’Adnkronos in affanno, mentre istruisce i collaboratori in cucina, perché anche stasera ”il ristorante è tutto pieno”. Eppure siamo a Kharkiv, ad appena trenta chilometri dalla frontiera con la Russia, polo dell’industria militare Ucraina. ”In città è tutto tranquillo, non si vede nulla di strano, non si vedono militari in giro”, racconta Leo, originario della provincia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) –, ricci di mare e vongole, tutto innaffiato da champagne. E’ quello che Salvatore Leo,dell’Osteria Il Tartufo, cucina ogni sera per ”iucraini che vengono al ristorante. Il locale è sempre pieno, io cucino della mattina alla sera. Loro, ricci di mare, vongole e, bevono champagne”. Lo racconta all’Adnkronos in affanno, mentre istruisce i collaboratori in cucina, perché anche stasera ”il ristorante è tutto pieno”. Eppure siamo a Kharkiv, ad appena trentadalla frontiera con la Russia, polo dell’industria militare. ”In città è tutto tranquillo, non si vede nulla di strano, non si vedono militari in giro”, racconta Leo, originario della provincia ...

Advertising

Me1975Mo : @luigi58317276 @Rankingfullsto2 @Valeria93113820 @rubio_chef In italiano? - dmfg_TsCc : @milkndhooney ?????? *besito de chef italiano* - Ricchei : @rubio_chef @vanabeau Dopo la cucina, potresti imparare anche l'italiano? Grazie - PaoloBMb70 : RT @ItaliaaTavola: La #GuidaMichelin Cina ha premiato il cuoco italiano #UmbertoBombana che in estremo Oriente ha una serie di ristoranti s… - aurora_ariano : Oggi, all'alba dei suoi cent'anni , un italiano emigrato in Belgio settanta anni fa, si è spento. Mio zio era nato… -